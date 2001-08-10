До конца года в Аниве новоселья отметят 18 семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Это станет результатом реализации масштабной программы по переселению граждан из аварийного жилья, реализуемой в Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в администрацуии Анивского ГО.
Строительство ведется поэтапно, с фокусом на несколько населенных пунктов района. Так, в Петропавловском готовятся к сдаче шесть комфортабельных квартир. В селе Мицулевка уже практически завершено строительство девяти новых квартир, полностью соответствующих современным стандартам жилья. И, наконец, в самом районном центре, в Аниве три квартиры уже ожидают своих новоселов, ключи которым будут переданы в ближайшее время. Специалисты администрации завершают все необходимые формальности, чтобы процесс переселения прошел гладко и без задержек.
- Новый год планируем встречать уже в новой квартире. Недавно были в ней, осматривали комнаты, как сделан ремонт, ну и представляли, как расставить мебель, где будет детская, - рассказывают будущие новоселы.
Кроме непосредственно строительства нового жилья, в рамках программы по ликвидации аварийного жилищного фонда в Анивском районе в текущем году было снесено 24 многоквартирных дома. Демонтаж зданий проводился с соблюдением всех необходимых мер безопасности и экологических требований, с последующей утилизацией строительного мусора.
Программа переселения из аварийного жилья в Анивском районе продолжит свою работу в 2025 году. Она реализуется по инициативе Президента Владимира Путина с 2008 года. За этот период в стране жилищные условия улучшили более полутора миллионов человек. С 2019 года переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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