На Шумшу появится музей, посвященный Курильской десантной операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко продемонстрировал заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителя президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко место, где появится музей, посвященный Курильской десантной операции – последней крупной битвы СССР против милитаристской Японии на Шумшу, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Сегодня мы посетили легендарное героическое место, где закончилась Вторая мировая война, и где когда-то в августе 1945 курильский десант показал невероятный пример мужества. Даже сейчас невозможно понять, как бойцы смогли это сделать, высаживаясь в воду на глубине два метра при температуре воды всего 4 градуса, с тяжелым вооружением, в условиях океанского прибоя. Есть идея предложить реконструкторам восстановить к восьмидесятилетию Победы эти события. Мы также обсуждали, как организовать транспортную доступность острова, чтобы люди могли попасть на Шумшу. Скорее всего эта задача связана с восстановлением переправы с Северо-Курильска. Надо восстанавливать причал, чтобы в случае прилёта в Северо-Курильск самолётом можно было добраться дальше водой. Надо восстанавливать маршрут по самому острову Шумшу. Мы пока сформировали предложения. Будем докладывать президенту. Наше предложение сделать не туристическое место, а место подвига и славы. Будет правильно, если у молодых ребят – старшеклассников, студентов со всей нашей страны – будет возможность не просто приехать поклониться месту подвига, но и принять участие в его восстановлении. Мы будем предлагать сделать здесь к лету следующего года военно-патриотический лагерь, куда ребята могут приезжать вместе с историками и сотрудниками музея, заниматься раскопками и поиском сохранившихся артефактов, мест захоронения и отдания почестей погибшим здесь героям, и при этом участвовать в развитии и создании экспозиции музея. Для этой работы, конечно, то, что на следующий год у нас 80 лет легендарного курильского десанта – это как раз правильное время, когда мы должны эту работу организовать, – отметил Сергей Кириенко.

Ранее с поручением о создании музея под открытым небом на острове Шумшу выступил президент РФ Владимир Путин. Как сообщил Юрий Трутнев, в ближайшее время главе государства доложат о результатах рабочей поездки, после чего будет принято финальное решение.

- Музей на Шумшу нужно создавать. Будем докладывать Владимиру Владимировичу Путину, окончательное решение примет он. Есть места и события, которые нельзя забывать. И сейчас мы находимся именно в таком месте и говорим именно о таких событиях. Рядом с нами находится исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа Михаил Яковлевич Носулев. Он хорошо знает, что такое война. Но вот так наступать – десантировать с судов на укрепленный район с превосходящими силами противника, мы с ним с утра сегодня говорили, ему это трудно представить. Во время Курильской десантной операции советские бойцы почти в полтора раза меньшими силами выбили с укрепрайона 12 тысяч подготовленных солдат противника. В результате более 11 тысяч из них сдались в плен. И, собственно, на этом закончилась Квантунская армия, на этом закончилась Вторая мировая война. Не можем это забывать. Я полностью согласен с тем, что сказал Сергей Владиленович Кириенко. Надо, чтобы молодые люди сюда ездили, эти события напомнили и были сильнее в результате, – сказал Юрий Трутнев.

В свою очередь, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что поисковики уже не первый год активно занимаются поисковыми работами на Шумшу. Здесь сохранилось множество памятников, которые свидетельствуют о боевых действиях времен Второй мировой войны, несут в себе историческую память о тех подвигах, которые совершили наши предшественники.

- Важно сохранять правду о событиях тех лет, называть вещи своими именами. Наши поисковики буквально по частицам восстанавливают истинную историю. И во времена, когда пытаются ее переписать – это бесценно. Именно поэтому мы хотим открыть музей, на местах, где разворачивались бои, и наши солдаты победили в неравном бою. Здесь по всему острову остались остатки боевой техники, которые можно использовать, как экспонаты, - отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, во время Второй мировой войны остров Шумшу был северной цитаделью японских войск на Курильских островах и считался неприступным. Здесь японцы успели возвести 34 дота, 24 дзота и отрыли до 40 километров противотанковых рвов. Были оборудованы подземные убежища для японского гарнизона, состоявшего из шести пехотных батальонов. Они имели на вооружении 275 пулеметов, 98 орудий и 77 танков.

По законам военного искусства для взятия укрепленных позиций наступающие должны иметь как минимум трехкратное превосходство в силах. Но здесь было все наоборот. Японские войска на Шумшу и Парамушире насчитывали 23 тысячи человек, а советский десант всего 8,8 тысячи. Курильская десантная операция началась утром 17 августа 1945 года. Для высадки советского десанта на Шумшу им предстояло за сутки преодолеть 170 миль. Операция заняла 5 дней и завершилась 23 августа нашей победой.

- Полагаю, у японцев как проигравшей во Второй мировой войне стороны будет другое отношение к музею на острове Шумшу. Могу со своей стороны только сказать, что мы всё это время приглашаем сотрудничать на Дальний Восток и Курильские острова представителей всех стран мира, и всегда предлагаем это сделать и Японии. И мы по-прежнему открыты для сотрудничества, – заметил Юрий Трутнев.

Даже сейчас на острове видны следы событий 1945 года. Множество фортификационных сооружений: доты, дзоты, окопы, противотанковые рвы, складские помещения, оставленные японцами. По острову разбросаны остатки танков, самолётов, снаряды, патроны, авиационные бомбы, весь он изрыт воронками от бомбардировок. С господствующей высоты видны несколько дотов, из которых простреливается практически весь остров. Многие из предметов станут экспонатами исторического музея под открытым небом.

- Здесь проходили одни из последних боев во время Второй мировой войны. Конечно, создание такого музея под открытым небом поможет сохранить историческую правду и рассказать, как проходили ожесточенные бои за эти земли. Кроме того, это привлечет и туристов, которые смогут увидеть отреставрированные доты и дзоты, танки и другую боевую технику тех лет. Здесь также можно будет проводить различные патриотические мероприятия, – добавил мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

Отметим, с 2014 года сахалинские поисковики посещают остров Шумшу с поисковыми экспедициями. Благодаря им исследована большая часть территории высадки десанта. За все время поисковых работ обнаружены останки 131 погибшего солдата, которые с почестями захоронены в городе Северо-Курильск.

- За время поисковых работ найдено большое количество предметов, представляющих историческую ценность. Это тысячи предметов. Большинство из них передано в музейный мемориальный комплекс «Победа», который находится в Южно-Сахалинске, а также в другие районные музеи Сахалинской области. В рамках экспедиции у нас проходила очистка танков внутри от нанесённого песка, и ржавчины. Также в ходе своих поисковых работ мы либо подтверждаем исторические факты, либо их опровергаем. Удается подтверждать некоторые документальные свидетельства, которые есть в архивных материалах, – рассказал руководитель Сахалинского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Артем Бандура.