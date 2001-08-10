Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2024
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10:08, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие тренировались эвакуировать раненого

На Сахалине военнослужащие тренировались эвакуировать раненого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По плану занятия на полигоне "Троицкий" военнослужащие в составе отделения выдвинулись на штурм опорного пункта условного противника, где один из военнослужащих получил условное ранение, после чего под прикрытием огня, бойцы эвакуировали раненого с поле боя в укрытие, для оказания первой медицинской помощи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Для дальнейшей эвакуации условно раненного, бойцам предстояло самостоятельно выбираться с поле боя в безопасную зону для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Опытные инструкторы армейского корпуса ВВО создают условия, максимально приближенные к боевым, используя холостые патроны, дымовые и тротиловые шашки.

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