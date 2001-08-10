Сахалинцы учатся управлять БПЛА на курсах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение недели участники проекта «Будь готов» под руководством опытных инструкторов также постигают основы тактической медицины, огневой и инженерной подготовки и военной топографии. Углубленный курс обучения можно пройти на базе аэродрома «Пушистый», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проект «Будь готов» был запущен в Сахалинской области в прошлом году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В областном центре он реализуется при поддержке администрации Южно-Сахалинска, куратором проекта выступает Департамент общественной безопасности и контроля.

В составе очередного потока — учитель биологии и ОБЗР Восточной гимназии Южно-Сахалинска Григорий Шангараев. Молодой педагог отмечает, что за несколько дней обучения освоил ряд полезных навыков.

– Много полезного, особенно в части тактической медицины. Есть моменты, которые очень важно знать - они могут пригодиться в обычной жизни. Управление беспилотниками - интересное направление. Кажется, устройство похоже на игрушку, но это незаменимый помощник в условиях СВО и в поисково-спасательных операциях, – сказал Григорий Шангараев.

Своим мнением о обучении также поделилась сотрудник администрации Мария Шумская.

– Я давно хотела попробовать такой формат. В рамках курса на базе ДОССАФ инструкторы также рассказывают о тактической медицине, гражданской обороне, доступно все рассказывают и демонстрируют, но здесь в полевых условиях подготовка организована еще интереснее и интенсивнее, – отметила она.

О том, как проходит обучение на полигоне рассказал инструктор-методист Центра военно-спортивной подготовки «Воин» Дмитрий Голышев.

– Люди воспитывают в себе самодисциплину и закалку. Но самое главное – во время прохождения курса они учатся правильно действовать в разных ситуациях. Для каждого человека важно уметь правильно отреагировать, при необходимости уметь оказать первую помощь себе и окружающим. С большим интересом многие управлять дронами. Нашим центром разработаны специальные упражнения, много практики — это помогает даже новичкам освоить дисциплину за короткий период, – сказал инструктор.

Напомним, заявки на прохождение курса военно-спортивной подготовки «Будь готов» принимаются в администрации Южно-Сахалинска с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 300-809 (доб. 11).