За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционно во второе воскресенье октября отмечают свой праздник работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сахалинские аграрии за 8 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, произвели продукции на сумму 8012,9 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

Местными товаропроизводителями в январе - августе 2024 года произведено молока – 38,0 тыс. тонн, скота и птицы на убой (в живом весе) – 7,9 тыс. тонн, яиц – 24,4 млн штук.

В хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября 2024 года составило 29,3 тыс. голов, в том числе коров – 12,9 тыс. голов. Поголовье свиней составило 47,7 тыс. голов, что выше уровня аналогичной даты 2023 года на 3,4%, поголовье птицы – 655,4 тыс. голов.

По состоянию на 1 сентября 2024 года сахалинскими аграриями собрано 7,8 тыс. тонн картофеля, а также 7,6 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта, что на 4,5% больше аналогичной даты предыдущего года.

За январь – август 2024 года реализовано картофеля 11,2 тыс. тонн, овощей – 13,1 тыс. тонн, что, на 3,0% и 0,5% больше аналогичного периода предыдущего года, скота и птицы на убой (в живом весе) – 7,4 тыс. тонн, молока – 35,5 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода 2023 года на 16,1% яиц - 12,9 млн штук.

Численность работников сельского хозяйства по состоянию на 1 сентября 2024 года составила 2198 человек, что ниже показателя предыдущего года на 7,4%, средняя начисленная заработная плата работников сельского хозяйства за январь – август 2024 года стала выше аналогичного периода 2023 года на 20,2%.