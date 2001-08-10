Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2024
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На участках улиц Академической и Хабаровской в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Свободная продажа свежих овощей с дачных участков организована на 12 площадках Южно-Сахалинска

Свободная продажа свежих овощей с дачных участков организована на 12 площадках Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период с 1 мая по 20 ноября населению разрешена свободная реализация излишков урожаев с приусадебных и дачных участков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрции.

Из 12 площадок на 80 мест для садоводов, три площадки размещены в Южно-Сахалинске, девять - в планировочных районах и сёлах.

Также на 6 ярмарочных площадках в Южно-Сахалинске предусмотрено 130 мест для садоводов-огородников.

С адресами всех мест можно ознакомиться на официальном сайте Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска в разделе «Ярмарки и места для садоводов и рыбаков любителей»

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