В Южно-Сахалинске приводят в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На старом городском кладбище сотрудники МБУ «Бюро ритуальных услуг» совместно с представителями силовых структур провели волонтерский субботник. К акции также присоединились ветераны специальной военной операции, юнармейцы, казаки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Городские службы проводят подобные мероприятия несколько раз в год. Волонтеры привели в порядок захоронения и памятники, которые требуют особого внимания.

- Ежегодно мы приезжаем на это кладбище, где похоронено 90% наших ветеранов Великой Отечественной войны. Много очень уже сделано, но работы еще достаточно. У многих захороненных здесь нет родственников на Сахалине, либо они живут на материке и не могут приехать и привести в порядок могилы. Поэтому наша святая обязанность - чтить память ветеранов Великой Отечественной войны, - рассказал член организации Совет отцов России Дмитрий Минязев.

В ходе акции активисты убрали поваленные деревья, сухие ветви и траву. Как отмечают участники, инициатива — возможность выразить уважение героям страны.

- Я увидел информацию об организации сбора для приведения могил ветеранов в порядок. Не раздумывая, откликнулся. Хоть и с ранением, приехал поддержать ребят. Обязательно присоединюсь и в следующий раз, - рассказал Александр Кан.

Приведение в порядок захоронений ветеранов Великой Отечественной войны проводится в областном центре традиционно весной и осенью.