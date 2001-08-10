На участках улиц Академической и Хабаровской в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с работами по устройству инженерных сетей с 09:00 12 октября по 13 октября будет перекрыта ул. Академическая на пересечении с ул. Хабаровской. Объезд возможен по ул. Физкультурной и Библиотечному проезду, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также в связи с работами по устройству инженерных сетей с 09:00 26 октября по 28 октября будет перекрыта ул. Хабаровская на участке от д. 16А до ул. Физкультурной. Сквозного проезда не будет. Объезд транспорта возможен через ул. Физкультурную.