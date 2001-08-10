Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2024
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На участках улиц Академической и Хабаровской в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
14:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно закроют сквозной проезд по улице 4-й Железнодорожной

В Южно-Сахалинске временно закроют сквозной проезд по улице 4-й Железнодорожной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения связаны с проведением работ по устройству трубопровода в рамках строительства водозабора «Южный», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ремонтные работы будут проводиться в районе пересечения с улицами Сергеева и Шоссейной. Ограничения начнут действовать с 09.00 14 октября и продлятся до 10 ноября. Объезд будет осуществляться по пер. 1-й Корсаковский.

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