Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2024
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14:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Клиенты Почты России могут уплатить налоги при получении уведомлений

Клиенты Почты России могут уплатить налоги при получении уведомлений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клиенты Почты России могут уплатить земельные, транспортные и имущественные налоги сразу при получении уведомлений. Ежегодно жители Сахалинской области оплачивают в почтовых отделениях порядка 7 000 налоговых платежей, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

Приём платежей на Почте особенно востребован в малых населённых пунктах и у людей пожилого возраста, которые не пользуются цифровым банкингом. Для оплаты налогов в почтовом отделении плательщик предоставляет налоговое уведомление с реквизитами платежа. Почтальон также может принять оплату с помощью мобильного почтово-кассового терминала, а в подтверждении оплаты предоставит кассовый чек.

Большинство писем от государственных ведомств сегодня можно получить с помощью сервиса электронных заказных писем в личном кабинете «Госуслуг». Почта России доставляет налоговые уведомления заказными письмами людям, выбравшим способ их получения почтой. Почтальон доставляет такую корреспонденцию на дом, а в случае отсутствия получателя оставляет извещение в почтовом ящике о том, что письмо необходимо получить в почтовом отделении.

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