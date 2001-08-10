Клиенты Почты России могут уплатить налоги при получении уведомлений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клиенты Почты России могут уплатить земельные, транспортные и имущественные налоги сразу при получении уведомлений. Ежегодно жители Сахалинской области оплачивают в почтовых отделениях порядка 7 000 налоговых платежей, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

Приём платежей на Почте особенно востребован в малых населённых пунктах и у людей пожилого возраста, которые не пользуются цифровым банкингом. Для оплаты налогов в почтовом отделении плательщик предоставляет налоговое уведомление с реквизитами платежа. Почтальон также может принять оплату с помощью мобильного почтово-кассового терминала, а в подтверждении оплаты предоставит кассовый чек.

Большинство писем от государственных ведомств сегодня можно получить с помощью сервиса электронных заказных писем в личном кабинете «Госуслуг». Почта России доставляет налоговые уведомления заказными письмами людям, выбравшим способ их получения почтой. Почтальон доставляет такую корреспонденцию на дом, а в случае отсутствия получателя оставляет извещение в почтовом ящике о том, что письмо необходимо получить в почтовом отделении.