Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2024
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11:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине минометчики учатся поражать опорные пункты осколочными минами

На Сахалине минометчики учатся поражать опорные пункты осколочными минами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе занятий на полигоне «Успеновский» минометные расчеты провели совместные занятия с операторами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) квадракоптерного типа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий операторы беспилотников провели разведку местности, определили характер целей и передали координаты их местоположения и расстояния до них, для дальнейшего подавления или уничтожения условного противника с помощью 120-мм миномета 2Б11 «Сани».

Кроме этого, военнослужащие выполнили нормативы по маскировке огневых позиций. Также, артиллеристы отработали действия по корректировке огня и нанесению огневого удара по внеплановым целям.

Занятия с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).

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