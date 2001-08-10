Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2024
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11:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Камчатки любовались северным сиянием

Жители Камчатки любовались северным сиянием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Северное сияние удалось запечатлеть жителям Камчатки. Солнечный ветер окрасил ночное небо в загадочный зеленый цвет с розовыми и фиолетовыми переливами, сообщает ТК "41 Регион»".

Это чудо природы было замечено в селах Тымлат и Хаилино. Местные жители поделились снимками удивительного природного явления в социальных сетях.

«Спасибо магнитным бурям», – пишут восхищённые жители полуострова.

Напомним, это атмосферное явление происходит благодаря взаимодействию магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра. Кроме того, к возникновению северного сияния причастны магнитные бури, возникающие из-за вспышек на Солнце.

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