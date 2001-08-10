Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2024
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10:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске принимаются заявке на конкурс "Благотворитель города"

В Южно-Сахалинске принимаются заявке на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается прием заявок на конкурс "Благотворитель города Южно-Сахалинска". Конкурс проводится по итогам 2024 года в следующих номинациях "Социальный партнер", "Общественное признание", "Мастер добрых дел", "Дебют". Заявки принимаются до 30 октября включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Заявителями могут выступать граждане и юридические лица, в том числе сами благотворители или волонтеры. Рассказать о благих делах могут получатели помощи, также представители третьей стороны, принимавшей участие в реализации благотворительной, добровольческой деятельности и заинтересованные в ее популяризации.

Отметим, с 11 по 20 ноября на сайте администрации пройдет интерактивное голосование за участников.

Напомним, целью конкурса является содействие созданию условий для развития благотворительности, волонтерских инициатив в Южно-Сахалинске.

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