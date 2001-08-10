09:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сквозной проезд между двумя домами по Компроспекту в Южно-Сахалинске временно закроют
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сквозной проезд между домами №21А и 21Б по Компроспекту временно закроют. Это связано с проведением работ по восстановлению дорожного покрытия внутриквартального проезда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ограничения начнут действовать с 09.00 11 октября и продлятся до 29 ноября. Объезжать участок можно по располагающимся рядом внутриквартальным проездам.
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