Сквозной проезд между двумя домами по Компроспекту в Южно-Сахалинске временно закроют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд между домами №21А и 21Б по Компроспекту временно закроют. Это связано с проведением работ по восстановлению дорожного покрытия внутриквартального проезда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 09.00 11 октября и продлятся до 29 ноября. Объезжать участок можно по располагающимся рядом внутриквартальным проездам.