Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2024
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На участках улиц Академической и Хабаровской в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
09:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд между двумя домами по Компроспекту в Южно-Сахалинске временно закроют

Сквозной проезд между двумя домами по Компроспекту в Южно-Сахалинске временно закроют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд между домами №21А и 21Б по Компроспекту временно закроют. Это связано с проведением работ по восстановлению дорожного покрытия внутриквартального проезда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 09.00 11 октября и продлятся до 29 ноября. Объезжать участок можно по располагающимся рядом внутриквартальным проездам.

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