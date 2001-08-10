Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2024
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В Южно-Сахалинске на двух улицах 10 октября временно ограничат движение
17:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Хомутово состоится выездной прием граждан

Для жителей Хомутово состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 10 октября, с жителями Хомутово в рамках выездного приема граждан встретится директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской аминистрации.

Встреча пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: 2-я Центральная, 39. Начало в 16.00.

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