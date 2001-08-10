Южносахалинцам напомнили как справиться с осенней хандрой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В преддверии этой даты в региональном министерстве здравоохранения поделились советами по сохранению ментального здоровья. Информирование населения ведется в рамках программы по укреплению общественного здоровья национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Главный внештатный специалист областного министерства здравоохранения по медицинской психологии Вера Юречко напомнила о симптомах депрессивных расстройств, болезни Альцгеймера, эпилепсии, наркотической зависимости, умственной отсталости.
Как отмечают врачи, осенью в организме вырабатывается меньше серотонина - гормона, отвечающего за удовольствие. А уровень мелатонина, который повышает сонливость, влияет на скорость передачи нервных импульсом – повышается.
- Есть ряд способов, которые могут помочь улучшить наше психологическое состояние, наполниться энергией. Если мы будем регулярно следовать этим правилам, то, возможно, нас вообще не коснется эта самая осенняя хандра. Очень важно соблюдать режим бодрствования и сна, спать не меньше 7-9 часов. Чаще бывать на свежем воздухе. Если кто-то придерживается очень строгой диеты, а сейчас вдруг хочется каких-то неприятных углеводов в виде пончика – можно себе это позволить, и желательно потом себя не корить, – добавила психолог.
Напомним, в Сахалинской области с прошлого года работают кабинеты психологической помощи. Во многих районах открыты специальные кабинеты, запись доступна по номеру 1-300. Попасть на прием к врачу-психиатру можно при личном обращении в больницу или по телефонам: 77-22-95, 77-01-77.
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