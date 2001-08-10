В Южно-Сахалинске завершается строительство улицы Смирнова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Улица Смирнова соединит с центральными магистралями новый жилой квартал в 16-м микрорайоне. Основной объем работ будет выполнен в ноябре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дорога свяжет ул. Комсомольскую и ул. Пограничную и станет основным подъездным путем к школе (сейчас ведется ее строительство), жилым домам и парковкам, которые расположены в микрорайоне. К работам подрядная организация приступила в мае. Как отметили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, строительство улицы синхронизировано с возведением объектов жилого квартала.

- Мы перешли в активную фазу строительства улицы. Завершить работы планируем в ноябре. В текущем году объект будет сдан, - рассказал начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик.

В ходе строительства улицы заменена и обустроена ливневая канализация протяженностью 1030 метров. Также выполнено переустройство хозбытовой канализации. Проведены подготовительные мероприятия для установки наружного освещения. Начато обустройство тротуаров, установлены гранитные бордюры, выполняется укладка плитки. На протяжении всей улицы на месте съездов с тротуаров используется понижающий бортовой камень для удобства маломобильных горожан.

От ул. Комсомольской в сторону строящейся школы завершаются работы по устройству земляного полотна. На части дороги уложен первый слой асфальта. К следующему этапу по отсыпке щебнем и асфальтированию планируется приступить после просыхания дорожного полотна.

- Фактически первый участок улицы готов на 80 %. На втором участке - от школы до ул. Пограничной - закончились работы по устройству сетей. Сейчас ведем обустройство земляного полотна. Все работы идут в графике, - рассказал начальник производственно-технического отдела субподрядной организации Антон Яхменёв.

Отметим, в текущем году в областном центре ведется ремонт ряда дорожных объектов: окончена реконструкция ул. Карьерной на участке от ул. Крайней до ул. Украинской, завершается ремонт ул. Науки от ул. Советской до ЖК «Верба» в Ново-Александровске, а также ул. Горького на участке от Коммунистического проспекта до площади Победы.

В активной фазе капитальный ремонт пр. Победы от ул. Ленина до ул. Железнодорожной, завершается реконструкция моста через реку Сусуя. Также в этом году начато строительство нового участка ул. Горького.

В настоящее время администрацией города формируется план работ на будущий год. Так, заключен контракт на капитальный ремонт ул. Хабаровской от ул. Комсомольской до пр. Мира, капремонт ул. Бумажной от пр. Мира до ул. Ленина. Работы включают также реконструкцию моста, к которой приступят зимой.

В стадии заключения находится контракт на проведение капитального ремонта пр. Мира на участке от ул. Сахалинской до ул. Пионерской, который также включает реконструкцию моста. Работы планируется завершить до конца следующего года. В зимний период подрядная организация должна приступить к возведению объездного моста.

Кроме того, в следующем году запланирован ремонт пр. Победы от пр. Мира до ул. Ленина с заменой бордюрного камня, тротуаров. Работы станут финальным этапом благоустройства квадрата в границах ул. Ленина, Горького, Коммунистического пр. и пр. Победы.

Создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры - один из приоритетов в работы администрации города. Проекты реализуются при поддержке правительства Сахалинской области, губернатора Валерия Лимаренко и находятся на контроле мэра города Сергея Надсадина. Также обновление ряда объектов выполняется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».