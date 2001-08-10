Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2024
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В Южно-Сахалинске на двух улицах 10 октября временно ограничат движение
14:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут пройти обучение по более 200 специальностям в военных вузах Министерства обороны РФ

Южносахалинцы могут пройти обучение по более 200 специальностям в военных вузах Министерства обороны РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

B качестве кандидатов для поступления рассматриваются граждане России в возрасте до 24 лет, годные по состоянию здоровья и имеющие документ государственного образца o среднем профессиональном или среднем (полном) общем образовании, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

B течение всего периода обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении, им выплачивается денежное довольствие, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск c оплатой проезда.

После окончания высшего военного учебного заведения выпускники получают диплом государственного образца o высшем профессиональном образовании c присвоением воинского звания «лейтенант».

Отбор кандидатов проводит военный комиссариат г. Южно-Сахалинск. Дополнительную информацию можно получить в отделении призыва и подготовки граждан на военную службу. Адрес: Южно-Сахалинск, ул. Чехова 4, каб. № 6, в рабочее время с 09.00 до 17.00. Тел.24-00-64.

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