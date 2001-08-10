Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2024
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В Южно-Сахалинске на двух улицах 10 октября временно ограничат движение
14:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на двух улицах 10 октября временно ограничат движение

В Южно-Сахалинске на двух улицах 10 октября временно ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На двух участках южно-сахалинских улиц 10 октября будут действовать временные ограничения для транспорта. Ограничения связаны с проведением работ по нанесению дорожной разметки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Остановка и стоянка транпспорта с 08.00 до 17.00 будет запрещена на следующих участках:

- парковочные карманы по ул. Крюкова от ул. Сахалинской до ул. Хабаровской;

- парковочный карман вблизи пересечения ул. Поповича и ул. Комсомольской (напротив здания №169 по ул. Комсомольской).

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