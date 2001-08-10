Губернатор Сахалинской области встретится с жителями Курильского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 11 октября, губернатор Валерий Лимаренко с рабочим визитом посетит Курильский район. В 13:00 начнется встреча главы региона с жителями. Мероприятие состоится в здании Централизованной клубной системы (ЦКС) г. Курильска по адресу ул. Приморское шоссе, 5, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В 15:00 у губернатора запланирована встреча с семьями участников СВО. Перед этим, с 12:00 до 13:00 руководители органов исполнительной власти Сахалинской области и сотрудники местной администрации проведут личный прием граждан по указанному адресу.

В ходе рабочей поездки губернатор посетит социально значимые объекты, оценит ход жилищного строительства и работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.