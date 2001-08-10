Вышка мобильной связи появилась в селе Медвежье Углегорского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках национального проекта "Цифровая экономика" успешно завершены работы по установке и запуску в эксплуатацию вышки мобильной связи в селе Медвежье, расположенном в Углегорском городском округе. Этот проект стал частью программы по улучшению качества связи в отдаленных уголках региона.
- Раньше мы были как отрезаны от мира — связь ловила через раз, интернета толком не было. А теперь можем и с родными общаться без проблем, и новости смотреть, и даже внукам в городе видеозвонки делать, - поделилась впечатлением жительница села Анастасия.
Новая вышка значительно улучшит качество мобильной связи и обеспечит доступ к интернету жителям села Медвежье.
- Благодаря новой базовой станции жители села Медвежье теперь имеют доступ к качественной голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету. Оператор обеспечивает надежное покрытие сети в этом районе. Кроме того, значительно повысилась безопасность: теперь возможен вызов экстренных служб (112) на участке дороги от села Медвежье до моста через реку Варя, - прокомментировал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Ранее подобная вышка появилась в селе Совхозное, здесь возможность пользоваться услугами высокоскоростного интернета получили более 100 домохозяйств.
Отметим, нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.
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