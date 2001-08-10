Новый сквер появится в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре приступили к строительству сквера в честь сотрудников органов Федеральной службы безопасности РФ. Новое общественное пространство получит имя «Щит и меч» и будет расположено на пересечении улиц Горького и Емельянова. Глава региона Валерий Лимаренко совместно с руководством администрации Южно-Сахалинска проверил ход работ по строительству сквера, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Мы уделяем большое внимание развитию наших городов и сел, и их благоустройству. Ремонтируем подъезды и дворы, наносим муралы на дома. И, конечно, появление таких общественных мест – важный шаг на пути преображения региона, - отметил Валерий Лимаренко.

В рамках строительства сквера планируют устройство пешеходных дорожек вдоль ручья Пригородный и его благоустройство. Здесь обустроят пространство для спокойных семейных прогулок, уединения и наблюдения за природой. Работы планируется завершить к сентябрю 2025 года, они разделены на 3 этапа. 1 этап – благоустройство правого берега ручья Пригородный, строительство подпорной стенки. 2 этап – благоустройство левого берега ручья, вынос и реконструкция существующих сетей, строительство пешеходных тротуаров, монумента и входной арки. 3 этап – строительство мемориального комплекса, площади с монолитными бетонными скамьями и здания кафе с амфитеатром.

- Улица Горького имеет особое значение для города. Здесь, начиная от площади Славы, расположены музей Победы, исторический парк «Россия - моя история». В этом году мы завершаем работы, и мы открываем сквер «Защитников Отечества» — это перекресток улиц Горького и Пограничной. Следующая локация - сквер «Щит и меч», посвященный сотрудникам ФСБ России, - рассказал Андрей Ковальчук, первый вице-мэр Южно-Сахалинска.

В этом году задача подрядчика - полностью укрепить правый берег. Для этого применяется новая для Сахалина технология. Это бетонные панели замкового соединения, их используют для формирования стены. Предусматривается и установка малых архитектурных форм: арка и бронзовый монумент. Также в новом общественном месте будет размещена информация об основных этапах формирования органов Федеральной службы безопасности.

- Планируем до конца года укрепить правый берег. И уже в следующем году заняться благоустройством прилегающей территории. Дно ручья покрываем гибким бетоном. В этом году также предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы весной пережить возможные паводки, - рассказал представитель подрядной организации.

Напомним, за последние 5 лет в Южно-Сахалинске было обустроено 19 общественных пространств. Среди самых известных - сквер Авиаторов в Хомутово, сквер со стелой «Сахалин» в Ново-Александровске, сквер Таможенников и сквер у «Клевер-Холла».

Также ранее в городе завершили первый и второй этапы благоустройства набережной реки Рогатка на участке от улицы Комсомольской до гостиницы «Турист». Были проведены большие инженерные работы, обустроены пешеходные зоны, установлены ограждение, малые архитектурные формы и остановочный павильон, сделано озеленение. Появился амфитеатр.

Проекты второго и третьего этапов благоустройства набережной стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований Дальнего Востока в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас ведется третий этап благоустройства. Подрядчик монтирует велопешеходный мост, эти работы он планирует завершить до наступления холодов. После чего, с весны, приступит к благоустройству. Третья очередь обновлённой набережной станет подарком горожанам к 143-летию Южно-Сахалинска, которое город отметит в сентябре 2025 года.