В восьми районах Сахалинской области появились комплексные детские игровые площадки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по благоустройству детских площадок завершены в Курильском, Невельском, Поронайском, Томаринском, Углегорском, Северо-Курильском и Анивском районах. В Долинском районе к сегодняшнему дню готовы 5 новых игровых пространств из запланированных 7. Всего с начала года на территории островного региона в рамках региональной программы по устройству комплексных игровых площадок появилось 16 объектов для детей. Программа впервые реализуется на территории области по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
В Углегорске комплексная площадка расположилась по улице Заводской, 18. Территорию оборудовали различными аттракционами и игровыми элементами как для малышей, так и для ребят постарше. Всего установили 11 малых архитектурных форм, включая горки и качели.
– Продолжаем активно работать над благоустройством района. Не так давно для детворы Углегорска открыли новую детскую площадку, которая представляет собой целый игровой городок. В честь этого события устроили для ребят и их родителей настоящий праздник - с любимыми персонажами, увлекательными играми и сюрпризами. Детский игровой комплекс полностью соответствует всем требованиям и стандартам, при строительстве особое внимание уделялось обеспечению безопасности, – поделился мэр Углегорского района Федор Филин.
В Долинске новым местом притяжения детворы стал парк Дружбы. Здесь завершилось строительство детской игровой площадки, на которой найдут для себя занятие по душе дети самых разных возрастов. Для родителей, бабушек и дедушек предусмотрены удобные скамьи. Все оборудование сертифицировано и полностью отвечает требованиям безопасности. Ответственность за обслуживание и содержание объекта несёт муниципалитет.
– К сегодняшнему дню также завершено благоустройство общественной детской площадки в районе улиц Хабаровской, Пионерской и Ленина, а также устройство комплексных игровых площадок в районе площади имени Ленина, по улице Комсомольской, 45Б в Долинске, в селе Стародубском. Продолжаются работы селе Сокол по улице Чкалова 15, а также в спортивно-оздоровительном парке «Янтарный». Будем дальше продолжать эту работу, чтобы у детворы были условия для безопасного и комфортного времяпровождения, – рассказал глава Долинского городского округа Александр Тугарев.
В Анивском районе новое игровое пространство появилось в сквере «Грушевый сад» в селе Новотроицкое, в Невельске благоустроили территорию по улице Победы 3, 5, в Курильском районе – по улице Студенческой в селе Рейдово.
– В остальных районах островного региона работы еще ведутся. В скором времени новые площадки будут радовать детей Холмского и Смирныховского муниципалитетов. В текущем году за счет региональной программы по устройству комплексных игровых площадок будет благоустроено 39 таких пространств в каждом муниципальном образовании, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Устанавливаемые комплексные игровые площадки представляют собой игровые зоны площадью от 300 до 1500 «квадратов» в границах жилых районов. Гулять здесь будет интересно детям различных возрастных групп, включая подростков. Площадки должны включать в себя все необходимые зоны для игр и занятия спортом, а также места отдыха.
Благоустраиваются такие игровые пространства за счет областного бюджета. На эти цели в текущем году выделено 560 млн рублей. Главным условием их создания является удовлетворение потребности жителей области в игровых пространствах, обязательная сертификация и увеличение назначенного срока службы устанавливаемого оборудования. Кроме того, необходимо обязательство со стороны муниципальных властей принимать комплексные игровые площадки на свой баланс. Это позволит поддерживать их в должном состоянии до истечения срока эксплуатации.
Стоит отметить, что совсем скоро все районы островного региона завершат благоустройство общественных территорий, ставших лидерами рейтингового голосования, прошедшего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди них проекты благоустройства обновления смотровой площадки памятника "Паровоз ТП-4-524 в Охе, обустройство зоны отдыха у воды в Макарове, сквера по улице Победы в Углегорске и другие.
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