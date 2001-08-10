Пять новых остановочных пунктов появятся на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пять новых остановочных пунктов появятся на улице Железнодорожной. Их обустройство ведется по обеим сторонам проезжей части в районах объектов «Доминант», «Экстрим», а также в районе пересечения с ул. Металла Лития (поворот на снежный полигон), пересечения с ул. Воздушной и возле ТЦ «Зодчий», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Светлана Мантицкая, с восточной и западной сторон проезжей части остановочные пункты будут оборудованы павильонами, подрядная организация выполнит устройство тротуаров и другие виды работ.

- Также будут организованы пешеходные переходы, нанесена разметка, выполнено озеленение в виде разделительной полосы между проезжей частью и тротуаром, – рассказала Светлана Мантицкая, – На нескольких участках работы уже подходят к завершению. В районе ТЦ «Зодчий» подрядчик приступил к установке бортовых камней, сейчас идет подготовка основания к асфальтированию.

Завершить работы на всех пяти точках планируется до конца октября. Отметим, ремонт улично-дорожной сети находится на контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и губернатора островного региона Валерия Лимаренко.

Так, устройство остановочных карманов на ул. Железнодорожной выполняется по поручению губернатора для действующего автобусного маршрута №23 - это позволит сделать пассажирские перевозки более удобными.

Подчеркнем, что сегодня особое внимание уделяется развитию качественной и безопасной пешеходной инфраструктуры. Это направление отвечает задачам национального проекта «Жильё и городская среда».