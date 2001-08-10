Южносахалинцам разъясняют механизмы финансовой поддержки на газификацию домовладений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Догазификация охватывает все больше жителей частного сектора Южно-Сахалинска. Процесс газификации индивидуальных домов/квартир в муниципальном образовании организован с социальной поддержкой из областного и муниципального бюджетов. В администрации разъясняют важные нюансы.

- Несмотря на термин «безвозмездно» в законодательно-нормативных актах, регулирующих данный процесс, подготовительные работы в границах своего земельного участка и внутри дома собственнику все же необходимо оплачивать самому. Безвозмездно доведут газовые коммуникации к каждому дому только до границы земельного участка под ним.

И хотя стоимость подготовительных работ достаточно высока, отсутствие средств у населения не должно являться причиной отказа от газификации вовсе или отложения подготовительных работ в домовладении, как говорится «в долгий ящик». Сегодня созданы такие комфортные условия поддержки населения, при которых, зачастую, за подготовительные работы во дворе не придется платить вовсе, а подготовка дома обойдется гораздо дешевле чем будет стоить по факту, - рассказывает о всех нюансах советник мэра по газификации Вера Тихоньких.

Для возмещения затрат собственникам домовладений министерством энергетики Сахалинской области установлены предельные суммы компенсации для случаев подключения к сетям газораспределения: в форме догазификации - 180 тыс. рублей, в форме технологического присоединения (далее техпресс) - 18 985 рублей при техпрессе на границе земельного участка и 71 432 рублей при строительстве подвода до границы земельного участка.

Технологическим присоединением пользуются те, кто газифицирует, например, более одного домовладения (так как догазификация может быть осуществлена только применительно к одному домовладению 1 раз в 3 года), или те, у кого нет возможности оформить полный пакет документов, требуемый для догазификации. Плата за технологические присоединение устанавливается Региональной энергетической комиссией (далее РЭК) Сахалинской области и составляет, на текущий период, как указано выше - 18 985 и 71 432 рублей соответственно. Для газификации домовладения с использованием газобаллонных/резервуарных установок компенсация составляет 224 603 рублей. Для оплаты технологического присоединения компенсация тоже предусмотрена в размере ставки установленной РЭК.

В Южно-Сахалинском городском округе кроме компенсации, установленной на подготовительные работы в составе разработки схемы, обустройства внутридомового газового оборудования (далее ВДГО) в доме, строительства газопроводов на территории земельного участка собственника от дома до точки присоединения с уличным подводящим газопроводом, из местного бюджета предусмотрена еще единая компенсационная выплата на приобретение основного оборудования на выбор (газовый котел, счетчик, газоанализатор). Эта выплата, частично возмещающая затраты на оборудование, выделяется определенным группам населения (ветераны Великой Отечественной войны; пенсионеры, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет); инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов и детей, потерявших кормильца; родители и супруг(а) военнослужащих, а также лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции (сотрудники), а также лиц, пребывавших в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, погибших в ходе проведения специальной военной операции») по линии департамента социальной защиты и ограничена 50 тыс. рублей.

В форме компенсации затрат населения Департаментами городского хозяйства и социальной политики Южно-Сахалинска успешно применяется трехстороннее Соглашение , позволяющее ускорить процесс подготовки домовладений к приему газа и снизить финансовую нагрузку на население. Это тот случай, когда можно ничего не платить подрядчику в самом начале работ, если общая стоимость их не превышает установленной суммы компенсации. Соглашение на оплату работ по разработке схемы и строительство заключается департаментом городского хозяйства с подрядчиком и собственником газифицируемого домовладения. Оплата за выполненные работы подрядчику поступает по заявлению собственника домовладения напрямую после завершения и приемки работ. Поэтому подрядчик заинтересован выполнить работы как можно быстрее и качественно для принятия их газораспределительной организацией по акту.

Если стоимость работ превышает сумму установленной гарантированной в регионе компенсации 180 тыс. рублей по догазификации, и требуется оплата части суммы, собственник осуществляет до начала подготовительных работ в виде аванса. После чего подрядчик сразу приступает к работам. За последнее время данная практика показала положительную динамику и стабильно отмечается готовность большинства подрядных организаций заключать трехсторонние Соглашения.

При выборе подрядной организации следует сразу уточнить у подрядчика возможность заключения Соглашения. В случае, когда вы приобретаете газовое оборудование у подрядчика, который выполняет строительно-монтажные работы в доме и во дворе, и субсидия на оборудование может быть получена собственником в рамках 3-стороннего Соглашения, подрядчик заключит его с собственником дома и с департаментом социальной политики. Механизм действия такого соглашения аналогичен Соглашению ДГХ и оплата за оборудование сверх установленной суммы субсидии также выполняется собственником до начала его установки. Таким образом, если заявитель имеет право на субсидию социальной политики и подрядчик выполняет вам комплексные подготовительные работы с продажей собственнику оборудования - подрядчик будет заключать два Соглашения - с департаментом городского хозяйства и с департаментом социальной политики.

Таким образом, зачастую при выполнении подготовительных работ, подрядчик использует в работе реализуемое заявителю в рамках договора на СМР оборудование (практически все подрядчики по ВДГО имеют в наличии и предлагают по желанию приобретение оборудования в составе договора работ на СМР) с выплатой ему в последующем суммы компенсации 50 тыс. рублей из бюджета, при условии оплаты собственником разницы в стоимости, превышающей установленную сумму компенсации 50 тыс. рублей до начала работ (аналогично СМР).

Гарантией получения средств за оборудование по завершению работ у подрядчика будет являться трехстороннее Соглашение между получателем соцподдержки, департаментом социальной защиты и подрядной организацией. Подрядчик заинтересован выполнить и сдать по акту работы максимально быстро для получения оплаты работ как по СМР, так и за оборудование. Надо быть готовым к тому, что претендентам на поддержку социальной политики, придется вложиться в приобретение и остального оборудования, так как размер субсидии не позволяет приобрести котел, счетчик и газоанализатор. Но, затраты на оборудование у заявителя на стадии производства подготовительных работ, при заключении договора на СМР снижаются сразу на 50 тыс. рублей.

Основные хлопоты по заключению таких соглашений подрядчик берет на себя, как и согласование схемы газификации домовладения, сдачи исполнительной документации на проверку и организацию приемки работ в газораспределительной организации ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск».

Тем, кто не может воспользоваться субсидией департамента социальной политики, нужно полностью оплачивать приобретение оборудования. Также на плечи собственников и в том, и в другом случае, ложатся работы по подготовке внутридомовой отопительной системы, обустройство розетки в месте расположения котла и вентиляции. Однако, вложения эти выгодные и, как правило, окупаются полностью за один отопительный сезон. Примеров тому много - более 11 тыс. домовладений в городском округе уже пользуются газом. И пока еще действуют все вышеназванные меры поддержки, условия для газификации домовладений остаются очень привлекательными для населения.