В начале ноября в Новой Деревне откроется группа присмотра на 50 малышей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Сергей Надсадин в ходе выездного совещания оценил условия, созданные в новом учреждении для детей. Услуги дошкольного образования в новом жилищном комплексе организовала предприниматель при поддержке администрации города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Современное пространство для малышей готово на 90 процентов. Две группы отремонтированы, закуплена мебель. Для воспитанников предусмотрены раздевалки, спальни, игровые, туалеты. Помещения оборудованы видеокамерами. В ближайшее время ожидается поставка техники для оснащения пищеблока.
Подчеркнем, вопрос необходимости создания дошкольного учреждения в жилищном комплексе в Новой Деревне озвучил губернатор Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездке в мае. Поручение главы области было реализовано за четыре месяца. Администрация города совместно с профильным департаментом привлекла заинтересованный бизнес.
- Это было поручение губернатора. Здесь в Новой Деревне открывается красивое и уютное пространство, территория детства, сделан качественный, яркий ремонт. Тут есть все условия для полноценного развития малышей. Жители этого комплекса смогут водить сюда детей, это очень удобно. Мы приветствуем предпринимательские инициативы в разных сферах. И, конечно, будем и дальше поддерживать социально-ответственный бизнес, – подчеркнул мэр Сергей Надсадин.
Путь от создания небольшой группы присмотра до открытия нескольких детских садов прошла многодетная мама - южносахалинка Анастасия Калабухова. Свой бизнес женщина начала в 2015 году, когда сама находилась в декретном отпуске. Сегодня она руководит тремя частными детскими садами.
- Это очень востребованное направление, к нам записываются заранее, чтобы попасть. Вот теперь в Новой Деревне готовимся к открытию с начала ноября. Дети – это мой стимул, именно они дают импульс к развитию, – рассказала предприниматель Анастасия Калабухова.
Для прогулок воспитанников на свежем воздухе также созданы оптимальные условия. Земельный участок выделен администрацией города. На прилегающей территории установлены бордюры, смонтированы основания под малые архитектурные формы. В ближайшее время на площадке обустроят безопасное резиновое покрытие.
Добавим, что сегодня в Южно-Сахалинске действуют разные механизмы поддержки для бизнеса. Так, часть затрат Анастасии Калабуховой будет компенсирована из городского бюджета. В настоящий момент образовательная организация в Новой Деревне получает необходимые документы для включения в реестр министерства образования Сахалинской области. Это даст возможность родителям возмещать до 10 тыс. рублей на ребенка за посещение группы присмотра.
Отметим, поддержка бизнеса и построение успешной карьеры жителей – ключевые направления экономического развития Сахалинской области, обозначенные губернатором Валерием Лимаренко. А также часть реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня В Южно-Сахалинске уже построено 86% сетей нового водозабора "Южный"
09:33 Сегодня В восьми районах Сахалинской области появились комплексные детские игровые площадки
10:07 Сегодня Новый сквер появится в Южно-Сахалинске
10:11 Сегодня "Оранжевое солнце" вновь засияет в главной библиотеке Сахалина
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:22 2 Октября На Сахалине наказали подрядчика за срыв сроков строительства
10:41 3 Октября Первая очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка открылась в Южно-Сахалинске
10:22 2 Октября Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 11:43 Вчера На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
- 15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
- 14:49 7 Октября Сахалинские чиновники определили лучших в бильярде
- 11:32 4 Октября Сахалинские пловцы разыграли медали региональных первенства и чемпионата
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?