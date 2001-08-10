В начале ноября в Новой Деревне откроется группа присмотра на 50 малышей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Сергей Надсадин в ходе выездного совещания оценил условия, созданные в новом учреждении для детей. Услуги дошкольного образования в новом жилищном комплексе организовала предприниматель при поддержке администрации города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Современное пространство для малышей готово на 90 процентов. Две группы отремонтированы, закуплена мебель. Для воспитанников предусмотрены раздевалки, спальни, игровые, туалеты. Помещения оборудованы видеокамерами. В ближайшее время ожидается поставка техники для оснащения пищеблока.

Подчеркнем, вопрос необходимости создания дошкольного учреждения в жилищном комплексе в Новой Деревне озвучил губернатор Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездке в мае. Поручение главы области было реализовано за четыре месяца. Администрация города совместно с профильным департаментом привлекла заинтересованный бизнес.

- Это было поручение губернатора. Здесь в Новой Деревне открывается красивое и уютное пространство, территория детства, сделан качественный, яркий ремонт. Тут есть все условия для полноценного развития малышей. Жители этого комплекса смогут водить сюда детей, это очень удобно. Мы приветствуем предпринимательские инициативы в разных сферах. И, конечно, будем и дальше поддерживать социально-ответственный бизнес, – подчеркнул мэр Сергей Надсадин.

Путь от создания небольшой группы присмотра до открытия нескольких детских садов прошла многодетная мама - южносахалинка Анастасия Калабухова. Свой бизнес женщина начала в 2015 году, когда сама находилась в декретном отпуске. Сегодня она руководит тремя частными детскими садами.

- Это очень востребованное направление, к нам записываются заранее, чтобы попасть. Вот теперь в Новой Деревне готовимся к открытию с начала ноября. Дети – это мой стимул, именно они дают импульс к развитию, – рассказала предприниматель Анастасия Калабухова.

Для прогулок воспитанников на свежем воздухе также созданы оптимальные условия. Земельный участок выделен администрацией города. На прилегающей территории установлены бордюры, смонтированы основания под малые архитектурные формы. В ближайшее время на площадке обустроят безопасное резиновое покрытие.

Добавим, что сегодня в Южно-Сахалинске действуют разные механизмы поддержки для бизнеса. Так, часть затрат Анастасии Калабуховой будет компенсирована из городского бюджета. В настоящий момент образовательная организация в Новой Деревне получает необходимые документы для включения в реестр министерства образования Сахалинской области. Это даст возможность родителям возмещать до 10 тыс. рублей на ребенка за посещение группы присмотра.

Отметим, поддержка бизнеса и построение успешной карьеры жителей – ключевые направления экономического развития Сахалинской области, обозначенные губернатором Валерием Лимаренко. А также часть реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».