Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2024
Сейчас 10:23
96,11|105,69|66,91
В Южно-Сахалинске в октябре движение по участку ул. Музейной будет временами закрываться
12:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в октябре движение по участку ул. Музейной будет временами закрываться

В Южно-Сахалинске в октябре движение по участку ул. Музейной будет временами закрываться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения для автомобилистов и пешеходов связаны с продолжающимися строительными работами по возведению Научно-образовательного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

График перекрытия сквозного проезда:

- с 20.00 9 октября по 00:00 11 октября;

- с 20.00 13 октября по 22.00 14 октября;

- с 20.00 15 октября по 22.00 16 октября;

- с 20.00 19 октября по 22.00 21 октября.

Объезд возможен по Компроспекту и улицам Комсомольской и Буюклы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?