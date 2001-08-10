На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Маленького медвежонка, потерявшего маму у трассы на Камчатке, разыскивают волонтёры. Они хотят передать малыша в центр по спасению диких животных под Екатеринбургом, сообщает ИА "Кам 24".
Ранее на Камчатке у трассы погибла медведица – возможно, её сбил автомобиль. Возле мёртвой матери заметили маленького медвежонка, который прижимался к материнскому боку.
Когда на место происшествия выехали специалисты минлесохоты, малыша там уже не было. Погибшую медведицу забрали для утилизации.
Тем временем Елизовский зоопарк заявил, что не сможет принять осиротевшего малыша, так как для его содержания нет условий.
Как сообщает издание «Екатеринбург-онлайн», помочь вызвался уралец Кирилл Потапов, который спасает диких животных. Его центр находится недалеко от Екатеринбурга.
Но для этого нужно сначала найти осиротевшего малыша – этим сейчас занимаются волонтёры.
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