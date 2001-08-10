В Южно-Сахалинске ищут владельца старых покрышек, выброшенных на одну из мусорную площадку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неизвестные оставили автомобильные покрышки на одной из контейнерных площадок областного центра. О произошедшем в департамент общественной безопасности и контроля сообщил неравнодушный горожанин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время специалисты департамента устанавливают нарушителей. По результатам принятых мер будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в Южно-Сахалинске функционирует предприятие по переработке и утилизации автомобильных покрышек «ЭкоШины Сахалин». Жители Южно-Сахалинска могут привезти шины (до 5 шт) и сдать их бесплатно на переработку по адресу: пер. Солнечный, 3Б. Время работы: с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00; воскресенье выходной.