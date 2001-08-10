Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2024
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В Южно-Сахалинске в октябре движение по участку ул. Музейной будет временами закрываться
10:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 9 октября будет закрыт сквозной проезд по улице Амурской

В Южно-Сахалинске 9 октября будет закрыт сквозной проезд по улице Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд 9 октября будет закрыт между домами №137А и №139 по ул. Амурской. Это связано с работами Сахалинской коммунальной компании на дорожном полотне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объезд будет возможен по ул. Поповича и внутриквартальным проездам в районе аптеки №1.

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