В Сахалинской области в восемь раз выросли темпы создания новых мест для детей в системе дополнительного образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школы Сахалинской области получают оборудование для дополнительного образования по 138 общеразвивающим программам. С его помощью в театрах, медиа-центрах, спортивных клубах и музеях средних учебных заведений будут созданы 3118 новых мест. Прежде темпы оснащения школ были в восемь раз ниже. В 2022-2023 годах формировались по 383 места, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Оснащение школ оборудованием ведется в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

- Власти страны и региона власти уделяют огромное внимание дополнительному образованию детей. Мы решили в 2024 году значительно увеличить объем финансирования на эти цели из бюджета Сахалинской области. Было закуплено новое оборудование для обучения по 138 дополнительным общеразвивающим программам. Оно поступит в 64 школы в 17 районах области. В результате более трех тысяч юных жителей области получат возможность развивать свои таланты и способности, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В среднюю школу села Соловьевка в Корсаковском районе поступило новое альпинистское оборудование.

- У нас давно существует группа юных туристов. Мы ходим в походы, занимаемся альпинизмом. Участвуем в соревнованиях регионального уровня. И сейчас мы получили 10 комплектов альпинистского оборудования. Оно, кстати, весьма дорогое, не все родители могут сами купить его для своего ребенка. А благодаря национальному проекту мы сможем увеличить количество занимающихся. Дети получат возможность бесплатно использовать серьезное оборудование, лучше узнают родной край, приобретут ценный опыт, который возможно, пригодится в жизни, - рассказала учитель начальных классов средней школы села Соловьевка Елена Магерова. Во внеурочное время она занимается с юными туристами.

Благодаря закупленному в текущем году оборудованию в островном регионе будут созданы 47 школьных театров, 20 медиа-центров, 11 школьных музеев, 19 спортивных клубов и семь туристических кружков.