Свыше 750 дворов обновили на Сахалине и Курилах благодаря текущему ремонту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Текущий (ямочный) ремонт дворовых территорий завершился во всех муниципальных образованиях островного региона. В текущем году по поручению губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине и Курилах отремонтировали 784 двора, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
- Текущий ремонт дворов стал хорошей альтернативой капитальному ремонту. Ввиду того, что капремонт является довольно дорогостоящим, текущий ремонт позволяет решить вопрос с восстановлением асфальтового покрытий без долгого ожидания. Он проводится в островном регионе с 2021 года по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Количество дворов, подлежащих ремонту ежегодно варьируется. Так, если в 2021 году в регионе отремонтировали 686 дворов, то в 2022 году их число выросло до 1022. В 2023 году сделали рекордное количество – свыше 1300, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Лидером по числу отремонтированных дворов стал Корсаковский городской округ. Здесь асфальтовое покрытие восстановили в 141 дворах. В южных районах также лидируют Южно-Сахалинск – 129 дворов, Холмский район – 119. На севере Сахалина в числе первых по количеству приведенных в порядок дворовых территорий – Александровск-Сахалинской городской округ – 61 двор, и Охинский район – 37.
– В текущем году в нашем дворе обновили асфальтовое покрытие, залатали мелкие недочеты и несколько крупных ям. Теперь передвигаться по двору стало безопаснее, особенно в темное время суток, – поделилась жительница Охи Анастасия Черникова.
Стоит отметить, что в Сахалинской области также близятся к завершению работы в рамках капительного ремонта дворовых территорий. Из запланированных 201 двора к сегодняшнему дню отремонтировано 136 дворов. Кроме того, завершается обновление дворов по федеральному проекту «1000 дворов». Новый облик уже получили 10 дворов из планируемых 11.
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