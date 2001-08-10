Сахалинцев приглашают принять участие во Всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одной из площадок Акции станет Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Проверить свой уровень цифровой культуры можно в период с 10 по 28 октября.

Цифровой Диктант — Всероссийская акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. Акция дает возможность пользователям не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками, а также сформировать свою личную стратегию развития недостающих знаний и навыков.

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Акция проходит в формате онлайн-тестирования, включающего в себя следующие пять блоков:

- Цифровое потребление – блок посвящен основам цифрового потребления, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений;

- Цифровые компетенции – в этом блоке вопросы посвящены работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами;

- Цифровая безопасность – блок, где вопросы посвящены защите персональных данных пользователей;

- Цифровые технологии – вопросы блока посвящены новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники;

- Финансовая киберграмотность – это новый блок, введенный впервые в этом году.

Тестирование позволяет познакомиться с цифровыми сервисами и продуктами, в том числе отечественного производства

Кроме того, участники Акции смогут узнать свой уровень цифровых компетенций, а также познакомиться с ИТ-сервисами и продуктами, доступными в их регионах, на официальном сайте акции.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-07.