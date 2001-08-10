Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2024
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08:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают принять участие во Всероссийской акции "Цифровой диктант"

Сахалинцев приглашают принять участие во Всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одной из площадок Акции станет Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Проверить свой уровень цифровой культуры можно в период с 10 по 28 октября.

Цифровой Диктант — Всероссийская акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. Акция дает возможность пользователям не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками, а также сформировать свою личную стратегию развития недостающих знаний и навыков.

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Акция проходит в формате онлайн-тестирования, включающего в себя следующие пять блоков:

- Цифровое потребление – блок посвящен основам цифрового потребления, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений;

- Цифровые компетенции – в этом блоке вопросы посвящены работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами;

- Цифровая безопасность – блок, где вопросы посвящены защите персональных данных пользователей;

- Цифровые технологии – вопросы блока посвящены новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники;

- Финансовая киберграмотность – это новый блок, введенный впервые в этом году.

Тестирование позволяет познакомиться с цифровыми сервисами и продуктами, в том числе отечественного производства

Кроме того, участники Акции смогут узнать свой уровень цифровых компетенций, а также познакомиться с ИТ-сервисами и продуктами, доступными в их регионах, на официальном сайте акции.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-07.

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