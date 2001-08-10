Время вкладчика продолжается, стартовало новое "ралли ставок"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным РБК, с 4 октября ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях и китайских юанях, а также по накопительному счету. Об этом изданию сообщила пресс-служба кредитной организации.
По краткосрочным депозитам в рублях рост ставок составил до 21% годовых, в китайских юанях – до 8%, по накопительному счету максимальная ставка для новых клиентов – 20%, для текущих с учетом надбавок увеличена до 18%. Кроме того, ВТБ улучшил условия по вкладам в китайской валюте до 8% годовых.
«На рынке сейчас - время вкладчика с максимально рекордными ставками и полным арсеналом инструментов для достижения финансовых целей или диверсификации сбережений», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Сбер также объявил, что с 4 октября улучшает условия для премиальных клиентов в линейке «Управляй» — вклад «Управляй премьер». А также запустил новый вклад для клиентов уровня «Сберпервый» — «Управляй лидер». Теперь для клиентов «Сберпервый» максимальная ставка составляет 16,5%, а для владельцев вклада «Управляй премьер» — 15,5%.
Банки поднимают ставки по вкладам вслед ростом ключевой ставки Центробанка и ориентируясь на ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. 13 сентября регулятор повысил её на 100 базисных пунктов, до 19%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки на октябрьском заседании совета директоров 25 октября.
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