Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участники мероприятия предложили гостям молочные продукты, разнообразные виды мяса, урожай свежих овощей, выпечку, саженцы декоративных и плодовых культур, изделия местных мастеров и домашние консервации, рассказали ТИА "Острова" в регионалшльном министерстве экономического развития.
– На таких ярмарках с удовольствием представляем нашу продукцию новым покупателям и рады встречать уже знакомых клиентов. Одна из целей – удовлетворять потребности постоянных покупателей и привлекать новых. В ассортименте только товары собственного производства: перепелиные яйца, куриные яйца, мясо утки и курицы в разделке, а также бульонные петушки и индейка. На сегодняшнюю ярмарку я привезла более 2000 яиц, и все они проданы, – отметила фермер глава крестьянского-фермерского хозяйства (КФХ) «Птичий остров» Екатерина Трегубляк.
– Мы занимаемся переработкой мясных изделий в Тымовском районе. В товарной группе представлены только свежие и натуральные продукты, не содержащие консервантов. У нас можно приобрести различные виды тушенки, копченые деликатесы, а также полуфабрикаты из свинины, говядины и курицы. Так же нашим членом кооператива является КФХ Алексея Бурякова, который занимается переработкой молока. На ярмарку мы привезли всю линейку нашей продукции. Несмотря на удаленность нового места проведения фестиваля, количество покупателей радует, – поделился председатель кооператива «Тымовская долина» Владимир Постовалов.
Ежегодную ярмарку «Своё Родное Островное» организует министерство сельского хозяйства и торговли области. На фестивальной площади сформировали деловую зону, где гости и участники могли получить консультации по вопросам государственной поддержки от специалистов регионального Центра сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
– Специалисты нашего Центра предоставляют всестороннюю методологическую и консультационную поддержку фермерам Сахалина и Курил. Стремимся помогать местным сельхозпроизводителям преодолевать текущие вызовы, рекомендуем осваивать современные методы ведения сельского хозяйства, оптимизировать управление ресурсами и внедрять инновационные технологии, – прокомментировала руководитель регионального Центра развития сельхозкооперации и поддержки фермеров Татьяна Бутакова.
Региональный Центр развития сельхозкооперации работает на базе центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Специалисты ведут бесплатные консультации по старту аграрного бизнеса и земельным вопросам, организуют обучение и помогают получать гранты и субсидии от министерства сельского хозяйства и торговли.
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