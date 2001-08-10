В Южно-Сахалинске 17 октября пройдет городская ярмарка вакансий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр занятости приглашает южносахалинцев, которые находятся в поиске работы или хотят сменить сферу деятельности. На мероприятии будет представлено более 400 вакансий, запланированы встречи с ведущими работодателями областного центра, консультации от специалистов кадрового центра, а также информация о сервисах и услугах центра занятости, бесплатные мастер-классы и практикумы.

Ярмарка вакансий состоится в Сахалинской областной научной библиотеке по адресу: ул. Хабаровская, 78. Подробности о событии можно узнать по телефону: 42-51-35.