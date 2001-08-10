39 южносахалинцев за неделю перезаключили договоры о технологическом обслуживании и ремонте газового оборудования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям городского округа напоминают о необходимости срочно перезаключить договоры о технологическом обслуживании и ремонте газового оборудования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым изменились требования к специализированным организациям, которые проводят техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Напоминаем, что данную работу могут осуществлять только газораспределительные организации, которые могут гарантировать наличие необходимой квалификации и технической оснащенности для проведения работ. В областном центре эту услугу оказывает ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск».
На сайте администрации города опубликован список адресов, по которым необходимо срочно перезаключить договоры о технологическом обслуживании и ремонте газового оборудования. Этим абонентам необходимо в кратчайшие сроки обратиться в ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» для перезаключения договора по адресу: пр. Победы, 39. На сегодня 39 абонентов из 466 уже прошли процедуру перезаключения.
Отсутствие заключенного договора по установленной форме в соответствии с новыми правилами может стать основанием для приостановления подачи газа. И в таких случаях за повторное подключение газа абонентам придется платить.
Отметим, в течение года абоненты получали уведомления о необходимости перезаключить договор. Вместе с тем часть пользователей городского округа на текущий момент так и не выполнили данное требование.
Проконсультироваться по вопросам газификации можно по телефонам: 49-42-32, 8-800-200-77-88.
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