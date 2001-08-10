Тихоокеанское
информационное агентство
8 Октября 2024
Сейчас 08:36
96,06|105,31|66,91
В Южно-Сахалинске 17 октября пройдет городская ярмарка вакансий
12:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие учились стрелять из "Костра"

На Сахалине военнослужащие учились стрелять из

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Навыки точной стрельбы из подствольного гранатомета ГП-25 «Костёр» совершенствуют военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На специально подготовленной площадке полигона «Троицкий» военнослужащие выполнили боевые стрельбы 40-мм выстрелами с осколочной гранатой.

Осколочная граната снабжена головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором, что позволяет поражать живую силу противника максимально эффективно.

Мотострелки поражали цели, имитирующие живую силу условного противника укрывшегося на пересеченной местности.

Стрельба из подствольного гранатомета ведется как прямой, так и непрямой (навесной траекторией) наводкой. Максимальная дальность стрельбы составляет 400 метров, а минимальная порядка 200 метров.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?