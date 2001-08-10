На Сахалине военнослужащие учились стрелять из "Костра"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Навыки точной стрельбы из подствольного гранатомета ГП-25 «Костёр» совершенствуют военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На специально подготовленной площадке полигона «Троицкий» военнослужащие выполнили боевые стрельбы 40-мм выстрелами с осколочной гранатой.
Осколочная граната снабжена головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором, что позволяет поражать живую силу противника максимально эффективно.
Мотострелки поражали цели, имитирующие живую силу условного противника укрывшегося на пересеченной местности.
Стрельба из подствольного гранатомета ведется как прямой, так и непрямой (навесной траекторией) наводкой. Максимальная дальность стрельбы составляет 400 метров, а минимальная порядка 200 метров.
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