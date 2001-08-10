В Южно-Сахалинске от гриппа привилось более 36 тысяч горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается активная вакцинация от гриппа. Кампания стартовала в конце августа и за это время уже 36,5 тыс. горожан поставили прививки. Из них свыше 24 тыс. взрослых и 11,6 тыс. детей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Медики напоминают, что своевременная вакцинация позволяет сформировать иммунитет до встречи с вирусом и снизить риски тяжёлого течения болезни.

Напомним, вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС. Предварительно медицинский работник проводит осмотр пациента. Прививка ставится при отсутствии противопоказаний и симптомов недомогания.

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, ФАПах и амбулаториях по месту жительства, а также в мобильных пунктах, которые расположены:

- на площади Победы с 10.00 до 17.00 в будни, с 10.00 до 16.00 в выходные;

- в ТДЦ «Столица» (ул. Комсомольская, 259В) с 11.00 до 18.00 в будни, с 11.00 до 17.00 в выходные;

- в «Доме торговли» (пр. Мира, 106) с 11.00 до 18.00 в будни, с 11.00 до 17.00 в выходные.

Также сделать прививку от гриппа можно на рабочем месте. Администрация Южно-Сахалинска готова оказать содействие предприятиям и трудовым коллективам в организации выездной вакцинации без отрыва от производства. Для этого работодателю необходимо подать заявку в департамент социальной политики Южно-Сахалинска по телефонам: 300-596, 300-722 (доб.2), в рабочее время.