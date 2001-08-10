Аэровокзал "Южно-Сахалинск" присоединился к проекту "Университетские смены"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участником федеральной профориентационной программы главная воздушная гавань стала впервые. В рамках «Университетских смен» авиатерминал посетили школьники из Донецкой народной республики, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
На остров делегация из 30 человек прилетела, чтобы познакомиться с направлениями подготовки Сахалинского госуниверситета. «Сервис на воздушном транспорте» - одно из самых востребованных. Лекционные занятия проходят в Южно-Сахалинском педагогическом колледже, а практика – в аэровокзале. Именно поэтому кураторы проекта выбрали воздушную гавань в качестве ключевой точки в экскурсионном маршруте.
В аэровокзальном комплексе молодых людей познакомили с такими специальностями как агент по организации обслуживания пассажиров, инспектор по досмотру, диспетчер по загрузке и производственно-диспетчерской службы. Ведущие сотрудники авиагавани рассказали о том, как проходит их день, какие навыки они оттачивают в работе и какие перспективы перед ними открывает профессия.
Отдельно ребятам показали оборудование, которое используют в аэровокзале для обслуживания самолётов и пассажиров. Новый терминал в Южно-Сахалинске – один из самых технологичных в стране. Для обмена опытом и знакомства с аэропортовой инфраструктурой в воздушную гавань областного центра регулярно прилетают специалисты из регионов Дальнего Востока и центральной России. Интроскопы, телетрапы, автоматизированные стойки регистрации – всё это молодые люди рассмотрели детально/
Завершилась программа в конференц-зале авиатерминала. Здесь для них подготовили презентацию авиационных профессий студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Делегация подробнее узнала о работе бортпроводников/
«Многие молодые люди идут в авиацию за романтикой. Эта профессия, действительно, грациозна и красива. Но одними этими качествами она не ограничена. Работа в аэровокзале – это постоянное развитие, это ответственность перед пассажирами, это решение значимых для региона и страны задач. Мы рады каждый день делать авиапутешествия более доступными и комфортными. И рассказывать об этом подрастающему поколению для нас приятно и важно. Так мы помогаем молодым людям уже в юности выбрать профессию по размаху души», - прокомментировал директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.
Аэровокзальный комплекс участвует в профориентационных проектах с момента своего открытия. О службах и оборудовании сотрудники воздушной гавани рассказывают и школьникам, и студентам, и их родителям. Для каждой категории разработан свой план экскурсий. Они проходят в авиатерминале каждую неделю.
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