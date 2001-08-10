Тихоокеанское
информационное агентство
8 Октября 2024
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11:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Поронайского ГО могут сообщить о своей проблеме с помощью платформы обратной связи

Жители Поронайского ГО могут сообщить о своей проблеме с помощью платформы обратной связи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Поронайского ГО могут сообщить о своей проблеме с помощью платформы обратной связи.

С какими вопросами можно обращаться в ПОС?

- Сообщить об отключение электроэнергии.

- Сообщить о яме на дороге.

- Узнать о ремонте вашего подъезда или благоустройстве дворовой территории.

- Подать жалобу на медицинскую организацию.

- Сообщить о нарушении правил питания в школе.

И любыми другими вопросами!

Ваше сообщение будет рассмотрено специалистами профильных органов власти или администраций.

Для подачи обращения можно использовать:

- портал Госуслуг;

- мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;

- виджеты на официальных сайтах органов власти;

- виджеты в официальных аккаунтах органов власти в социальной сети ВКонтакте.

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