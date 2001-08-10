В штабе общественной поддержки Сахалинской области прошла встреча педагогического сообщества островного региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Штабе общественной поддержки Сахалинской области состоялась теплая встреча педагогического сообщества островного региона с министром образования Сахалинской области Анастасией Киктевой, представителями администрации, депутатами областной и городской думы, а также общественными организациями.

На встрече педагоги, воспитатели и учителя рассказывали о своей профессии. Все участники встречи –профессионалы своего дела. Несмотря на то, что некоторые из них совсем недавно сошли со студенческой скамьи, они уже успели зарекомендовать себя как настоящие профессионалы своего дела. Встреча стала прекрасной возможностью для представителей педагогического сообщества поделиться своими идеями, предложениями и проблемами, а также получить поддержку и обратную связь от представителей власти и общественных организаций.

- День учителя – это не просто праздник, это дань уважения и признания всем, кто посвящает свою жизнь воспитанию и обучению подрастающего поколения. Мы искренне благодарны нашим учителям за их труд, за их преданность профессии и за их вклад в развитие нашего региона", - подчеркнула Анастасия Киктева.

Также на встрече обсудили перспективы развития образования в области. Так, в следующем году завершится строительство студенческого городка, в 2026 году — научно-образовательного центра СахалинТех. Скоро на базе нефтегазового индустриального парка откроются 10 современных лабораторий, а в агропарке — лаборатория биотехнологий. Также заработает и лаборатория по медицинским исследованиям.

Большой акцент сделан и на среднем образовании: запущен проект «500 школьников» для изучения естественных наук, работает образовательный центр для одаренных детей «Сириус», функционируют 89 центров «Точка роста», 6 детских технопарков «Кванториум» и 2 центра «IT-куб».

Встреча стала ярким подтверждением того, что педагогическое сообщество Сахалинской области – это единая команда, которая стремится к повышению качества образования и созданию комфортных условий для обучения и развития детей.