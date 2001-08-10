Тихоокеанское
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В Поронайске чествовали педагогов

В Поронайске чествовали педагогов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске, в концертном зале «Центральный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. На празднике собрались преподаватели, ветераны педагогического труда, сотрудники образовательных учреждений Поронайского района. В этот профессиональный праздник многие педагоги были награждены за добросовестный труд, профессионализм, мастерство и выдающиеся заслуги.
 
Поздравительные речи произнесли председатель собрания Виктория Кривошеева, директор департамента образования, культуры и спорта Андрей Чуваев и референт департамента образования, культуры и спорта Валерия Чурсина. 
 
Почётной грамотой министерства образования Сахалинской области награждены: Анжела Бабиенко, Наталья Князева, Вероника Денисенко, Александра Струкова, Ирина Иванова и Ксения Варнавская.
 
Благодарности министерства образования Сахалинской области вручены: Анастасии Плотниковой, Любови Султановой, Татьяне Кузнецовой, Ольге Полевой и Ирине Бурдинской. 
 
Кроме министерских наград в этот день вручили грамоты и благодарственные письма администрации Поронайского городского округа, председателя собрания Поронайского городского округа, департамента образования, культуры и спорта и многие другие.
 
Также в рамках мероприятия был организован концерт с участием творческих коллективов и артистов культурно-досугового центра «Мир» и Детской школы искусств. Это стало замечательным подарком для всех присутствующих на празднике.
 
Таким образом, День учителя в Поронайском районе прошел в теплой и дружественной атмосфере, став настоящим событием для всех участников.

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