Тихоокеанское
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Сахалинцы смогут увидеть турниры международной лиги по MMA Ural FC на KION

Сахалинцы смогут увидеть турниры международной лиги по MMA Ural FC на KION

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: KION

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС будет эксклюзивно показывать турниры крупного промоушена Ural FC. Трансляции схваток и подкасты с топовыми бойцами промоушена и экспертами индустрии будут доступны бесплатно в онлайн-кинотеатре KION.

Ural Fighting Championship (Ural FC) – международная лига по ММА, боксу и К-1, целью которой является проведение крупнейших турниров по единоборствам в России. Ural FC провел 5 турниров с участием более, чем 150 бойцов из 15 стран мира — это самая широкая география участников спортивного карда в истории российских промоушенов. Турниры лиги URAL FC проходят на крупнейший спортивных аренах страны, количество зрителей в залах превышает 20 000.

Ближайший турнир Лиги Ural FC 8 состоится 16 октября, прямая трансляция в прямом эфире будет эксклюзивно доступна зрителям онлайн-кинотеатра KION. В рамках турнира состоятся двенадцать поединков по ММА и кикбоксингу.

Генеральный директор KION Алексей Иванов: «Трансляции спортивных мероприятий на платформах становятся все более популярны, и со стороны аудитории запрос на это также растет. KION отслеживает такие тренды, поэтому на нашей платформе появилось новое направление — трансляция спортивных боев. Для нас это возможность привлечь новую аудиторию и предложить пользователям еще больше разнообразия в контенте».

Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин: «Мы рады началу нашего сотрудничества с таким известным брендом, как KION, который с лучшей стороны зарекомендовал себя на рынке. В этой организации работают настоящие профессионалы. Наше партнерство с KION не ограничивается только предстоящим турниром «Кубок губернатора Пермского края». Мы хотим, чтобы наш зритель привык – если проходит турнир Ural FC, значит нужно просто включать KION и наслаждаться качественной трансляцией. Уверен, что наше сотрудничество с KION будет продуктивным. А самое главное – в плюсе будет наш дорогой зритель».

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