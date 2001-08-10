Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2024
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В Южно- Курильском и Курильском городском округе ожидается сильный дождь
17:40, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно- Курильском и Курильском городском округе ожидается сильный дождь

В Южно- Курильском и Курильском городском округе ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 4 октября и ночью 5 октября на территории Южно-Курильского и Курильского городского округа ожидается сильный дождь, местами очень сильный. Сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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