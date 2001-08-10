Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинск для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 30-летию общины храма святителя Иннокентия Московского прибыл иеромонах Александр (Зарубин), который в 1990-е годы был одним из его первых настоятелей.

Сегодня отец Александр служит настоятелем в московском храме Покрова Божией Матери в Филях, но по прежнему считает Южно-Сахалинскую и Курильскую епархию своей и с большой теплотой вспоминает прихожан, с которыми возрождал православие на острове.

- Начинал службу в Магадане, открывал приходы, служил благочинным на Чукотке. Когда была образована Южно-Сахалинская епархия, меня перевели сюда, – рассказывает отец Александр, – старожилы помнят, что храм Иннокентия Московского сначала также выполнял функцию административного здания. В нем располагалось епархиальное управление, здесь жили священники, иконописцы, первый сахалинский епископ Аркадий (Афонин). Это было непростое время, но с Божьей помощью мы преодолели все трудности. Трудились с утра до вечера. Большую помощь оказывали прихожане, которым я очень благодарен. Без их поддержки у нас, наверное, ничего бы не получилось…

Иеромонах Александр отмечает, что за несколько десятилетий Южно-Сахалинская и Курильская епархия сильно изменилась. Появились новые приходы, построен кафедральный собор Рождества Христова. За последнее время преобразилась и островная столица.

- Областной центр сильно изменился, стал более благоустроенным. Всё вокруг расцвело, – продолжает отец Александр, – в городе очень красивые соборы, но многие жители остались верны своему приходу — храму святителя Иннокентия Московского, который стал важной частью истории не только епархии, но и Южно-Сахалинска.

Добавим, большой праздник, приуроченный к 30-летию общины храма святителя Иннокентия Московского пройдет в областном центре в воскресенье, 6 октября - в день общецерковного прославления равноапостольного Иннокентия в храме состоится божественная литургия, которую возглавит архиепископ Никанор. Начало в 9 часов.