Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится 5 октября с 09.00 до 18.00 на верхней ярмарочной площади на ул. Горнолыжной, юго-восточнее стадиона «Спартак».

В широком ассортименте будет представлена продукция сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбопромышленного комплекса, а также торговых предприятий: картофель, овощи, мясные и молочные изделия, рыбная продукция, мед, изделия ручной работы, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, и многое другое.

Также будет развернута деловая площадка, где можно будет проконсультироваться у специалистов «ГЦАС Сахалинский», СахНИИСХ, Россельхозцентра и Россельхознадзора. Гости фестиваля смогут узнать о возможностях дронов и их применении в сельском хозяйстве, о продуктах лизинговых компаний, которые готовы помочь с приобретением оборудования и техники.

Для гостей фестиваля будет работать бесплатный пассажирский автобус с 09.00 до 17.30 по маршруту: пл. Победы (рядом с парковкой) - фестивальная площадка - пл. Победы.

Напоминаем, что в связи с проведением агрофестиваля «Свое Родное Островное», с 09,00 до полуночи 5 октября на участке ул. Горького - ул. Горнолыжная - ул. Священномученика Илариона Троицкого - ул. Горького будет введено одностороннее движение с севера на юг. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.