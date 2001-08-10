На Камчатке весной хотят сократить численность медведей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Минлесохоты Камчатки назвали "уникальной" ситуацию с массовым выходом медведей к людям. По словам специалистов ведомства, аналогичных по масштабу событий в прошлом никогда не было. Кроме того, в министерстве заявили, что весной 2025 года по результатам наземных учетов в крае будут приняты дополнительные меры по регуляции численности косолапых, сообщает ТК "41 Регион".

"Из-за холодного лета случился массовый неурожай нажировочных кормов медведя: рябины, голубики, жимолости и орехов кедрового стланика. Ситуацию усугубило плохое прохождение рыбы в реках по всему Дальнему Востоку. Хищник выходит к людям на запах бытовых и производственных отходов", - описали суть проблемы в Минлесхозе края.

Напомним, в настоящий момент на территории Камчатки власти на местах вводят режимы повышенной готовности экстренных служб. Охотугодья, прилегающие к населённым пунктам, обязали провести дополнительные меры по регулированию численности бурых медведей. Для снижения угрозы населению госохотинспекторы Министерства ведут круглосуточное дежурство, оперативно выезжая на все сообщения о появлении хищников в городах и селах.