Молодёжь строит карьеру на форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе продолжается работа форума, где участники молодёжного трека знакомятся с предприятиями в нефтегазовой отрасли. Ребята приехали из разных регионов России и готовы рассмотреть возможность релокации в Южно-Сахалинск и другие муниципальные районы области. Здесь присутствуют и выпускники Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События Организаторы трека провели карьерные консультации и устроили собеседования.

- Когда проходил отбор участников на молодёжный трек, мы заранее запрашивали у ребят их резюме, проводили опросы работодателей и выясняли потребности. Тех, кто был отобран для дальнейшего собеседования, мы пригласили. Мы видим заинтересованность участников. Они прошли первый этап отбора. Далее они уже будут напрямую общаться с представителями компаний. Уже через некоторое время мы узнаем количество ребят, которые останутся в регионе, или сахалинцев, получивших работу. Также вчера у участников трека была образовательная программа, — рассказывает и.о. генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлёва.

Сергей Павлов из Москвы, студент Сколковского института науки и технологий, прошёл первый этап собеседования в компанию «Сахалинская Энергия». Сергей не волновался и считает, что на все вопросы ответил чётко и без сомнений.

- Я очень хочу попасть в отдел инжиниринга. Здесь создают прорывные технологии: новые материалы, катализаторы, усовершенствованные методики. Буду рад, если я пройду.

Константин Гареев из Южно-Сахалинска ищет место для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.

- Мне интересны несколько компаний, представленных в регионе. Хотел бы у них работать, но для начала пройти практику. На молодёжном треке мне удалось не только узнать о работе наших предприятий, но и познакомиться с ребятами из других регионов страны.

Сегодня заключительный день работы молодёжного трека на Дальневосточном форуме «Нефть и Газ Сахалина». Ребята примут участие в сессии по развитию человеческого капитала, экскурсионной программе по промышленным объектам и закрытии, где подведут предварительные итоги. Окончательные результаты будут озвучены после прохождения всех этапов собеседований и включения участников в кадровый резерв региона.