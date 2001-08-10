Молодёжь строит карьеру на форуме "Нефть и Газ Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе продолжается работа форума, где участники молодёжного трека знакомятся с предприятиями в нефтегазовой отрасли. Ребята приехали из разных регионов России и готовы рассмотреть возможность релокации в Южно-Сахалинск и другие муниципальные районы области. Здесь присутствуют и выпускники Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События Организаторы трека провели карьерные консультации и устроили собеседования.
- Когда проходил отбор участников на молодёжный трек, мы заранее запрашивали у ребят их резюме, проводили опросы работодателей и выясняли потребности. Тех, кто был отобран для дальнейшего собеседования, мы пригласили. Мы видим заинтересованность участников. Они прошли первый этап отбора. Далее они уже будут напрямую общаться с представителями компаний. Уже через некоторое время мы узнаем количество ребят, которые останутся в регионе, или сахалинцев, получивших работу. Также вчера у участников трека была образовательная программа, — рассказывает и.о. генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлёва.
Сергей Павлов из Москвы, студент Сколковского института науки и технологий, прошёл первый этап собеседования в компанию «Сахалинская Энергия». Сергей не волновался и считает, что на все вопросы ответил чётко и без сомнений.
- Я очень хочу попасть в отдел инжиниринга. Здесь создают прорывные технологии: новые материалы, катализаторы, усовершенствованные методики. Буду рад, если я пройду.
Константин Гареев из Южно-Сахалинска ищет место для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.
- Мне интересны несколько компаний, представленных в регионе. Хотел бы у них работать, но для начала пройти практику. На молодёжном треке мне удалось не только узнать о работе наших предприятий, но и познакомиться с ребятами из других регионов страны.
Сегодня заключительный день работы молодёжного трека на Дальневосточном форуме «Нефть и Газ Сахалина». Ребята примут участие в сессии по развитию человеческого капитала, экскурсионной программе по промышленным объектам и закрытии, где подведут предварительные итоги. Окончательные результаты будут озвучены после прохождения всех этапов собеседований и включения участников в кадровый резерв региона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня "Единая Россия" разработает поправки ко второму чтению бюджета
09:51 Сегодня Во Владивостоке задержали извращенца, пугающего девушек на пункте выдачи
10:52 Сегодня Сахалинце приглашают принять участие в конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности
11:19 Сегодня В Южно-Сахалинске ограничат газоснабжение потребителям без договора на техобслуживание
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
09:07 27 Сентября В Сахалинской области появится современный мусоросортировочный комплекс
12:11 27 Сентября На Сахалине завершилась выставка-ярмарка издательской продукции
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 09:00 Вчера Сегодня гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают купить свежую недорогую кету
- 16:46 2 Октября В Южно-Сахалинске стартовал 3-й этап благоустройства набережной реки Рогатки
- 12:02 2 Октября На Сахалине военнослужащие учились захватывать блиндажи и опорные пункты противника
- 10:27 1 Октября Сахалинцев обучат финансовой, правовой и информационной грамотности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?