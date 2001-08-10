На Сахалине снайперы отрабатывают навыки поражения противника на различных дистанциях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне «Троицкий» в Сахалинской области снайперы армейского корпуса ВВО, подписавшие первый контракт, отрабатывают навыки поражения противника на различных дистанциях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На специально подготовленной площадке для снайперов установлены различные мишени, которые имитируют живую силу условного противника.
Перед выстрелом снайперы учитывают факторы, влияющие на стрельбу, а именно направление ветра, дистанцию до цели и другие.
После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь.
Основной задачей полевых занятий является освоение военнослужащими тактики действий в составе снайперских пар при скрытных переходах по незнакомой местности и поражение живой силы условного противника на максимальной дальности.
Занятия со снайперами армейского корпуса ВВО проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.
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