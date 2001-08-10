На Сахалине снайперы отрабатывают навыки поражения противника на различных дистанциях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» в Сахалинской области снайперы армейского корпуса ВВО, подписавшие первый контракт, отрабатывают навыки поражения противника на различных дистанциях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На специально подготовленной площадке для снайперов установлены различные мишени, которые имитируют живую силу условного противника.

Перед выстрелом снайперы учитывают факторы, влияющие на стрельбу, а именно направление ветра, дистанцию до цели и другие.

После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь.

Основной задачей полевых занятий является освоение военнослужащими тактики действий в составе снайперских пар при скрытных переходах по незнакомой местности и поражение живой силы условного противника на максимальной дальности.

Занятия со снайперами армейского корпуса ВВО проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.